مدينة سيهات تقع في محافظة القطيف، وتطل المدينة من الشرق على الخليج العربي، وتبعد عن مدينة القطيف نحو 7 كيلومترات. وكانت تعرف قديما بـ«أفان».تتميز المدينة بثروتها السمكية، ويحيط بها النخيل، وتشتهر سيهات قديما بالغوص وصيد اللؤلؤ، كما تهب الرياح الشمالية الشرقية على المدينة التي تكون في الصيف شديدة الحرارة وفي الشتاء باردة. أما الرياح الجنوبية الشرقية فتكون رطبة ودافئة في الشتاء. ومن أقدم الوثائق التي جاء ذكر سيهات فيها وثيقة تعود إلى عام 985هـ (أي قبل ما يزيد على 400 سنة). ذكرها الفرزدق في شعره، إذ قال: اسأل زيادا ألم ترجع رواحلنا.. ونخل أفان مني بعدة نظر.