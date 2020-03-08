كشفت بلدية محافظة الخفجي إنشاء 3 محاور طرق رئيسية بالمحافظة، وذلك في إطار سعي البلدية إلى رفع مستوى أداء طرق وشوارع الأحياء بالمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني: «البلدية أنشأت هذه المحاور ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة، وشمل المحور الأول شارع الملك سلمان، إذ تمت أخيرا السفلتة بطول 4 آلاف متر وعرض 15 مترا، والمحور الثاني شارع الأمير سلطان (من دوار الإمام البخاري إلى ميدان الملك عبدالله) بطول 7 آلاف متر وعرض 15 مترا، والمحور الثالث شارع الجامعة (من دوار المعالجة الثلاثية إلى طريق الكويت - الدمام الدولي) بطول 3500 متر وعرض 30 مترا».وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً لإظهار جمالية شكل الشوارع داخل المحافظة، كما أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشاريع السفلتة.