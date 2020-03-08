تنطلق فعاليات برنامج «اصنع مهارة 14»، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة في الدمام، خلال الفترة بين 27-7-1441 إلى 8-8-1441 بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» بالخبر، الذي يهدف إلى تنمية وتطوير المهارات والقيادات وإعداد جيل شاب واعد ومبدع. وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد الخميس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز «سايتك»، بحضور رئيس مجلس مجموعة الزامل القابضة المهندس خالد الزامل، أن البرنامج الذي خطط له منذ 6 أشهر على يد فريق عمل متخصص، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة يمتد لـ15 يوما، تنفذ خلالها حزمة من البرامج والفعاليات تجاوزت 15 برنامجا تدريبيا للشباب والفتيات؛ من ضمنهم الأيتام وذوي الإعاقة، وتستهدف جميعها تدريب 1000 شاب وفتاة بمعدل 50 ألف ساعة تدريبية لكل الفعاليات التي ستقيمها اللجنة خلال معهد اصنع مهارة للتدريب، منها 15 دورة تدريبية في برنامج «اصنع مهارة» بمعدل 1500 ساعة تدريبية.ونوه الخميس بما حققه برنامج اصنع مهارة منذ انطلاقته من تميز. واستشهد بالدورات التي أقيمت منذ 13 سنة، التي تجاوزت 396 دورة، استفاد منها أكثر من 18760 متدربا ومتدربة.