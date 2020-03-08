نظمت أندية الحي الترفيهية التعليمية «بنات» في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة الرياض، ممثلة في شعبة الإشراف النسوي «البرنامج الوقائي التوعوي»؛ لتمكين 61 مشرفة من مشرفات التنمية البشرية والتدريب على المواطنة في أندية الحي.وشمل البرنامج الذي أقيم في نادي حي ابتدائية سهيمة الأنصارية، معرضاً لأنواع المخدرات الشائعة و«بنرات» توعوية وطرق التهريب.وأوضحت مديرة الإشراف النسوي في مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض سميرة الشهري، في كلمة لها حرص الجميع على كل ما فيه خير ورفعة أبناء الوطن الغالي وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات. وقالت: «سنستمر في برامجنا ومبادراتنا، فهذا واجب وطني يجب الوقوف عنده وإعطاؤه كل ما يحتاج إليه».