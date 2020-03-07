تمّ تشخيص إصابات بفايروس كورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، على ما أعلن أمس (الجمعة) نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة فايروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة.

وقال بنس في مؤتمر صحافي بواشنطن إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصًا وإنّ 21 من بينهم «ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا».

والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة «غراند برنسيس» التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.

ولدى وصول السفينة «سيتمّ إجراء فحوص لجميع الركّاب مجدّدًا» لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفايروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحّي، بحسب ما قال بنس.

وأضاف ان الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة بينما ستُجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال صباح أمس (الجمعة) من البيت الأبيض «إنّها سفينة كبيرة، يتوجّب علينا اتّخاذ قرار مهمّ».