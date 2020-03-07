أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفايروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية تبلغ إحداهما من العمر 38 عامًا والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفايروس في الدولة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.