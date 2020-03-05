يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم (الاثنين) القادم، على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على مشروع النظام بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439/1440هـ, وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الجلسة العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها (الثلاثاء) القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة السياحة حالياً) للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشان التقرير.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439/1440هـ, وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوكالة بعد دراسته.

وخلال الجلسة العادية الثلاثين التي يعقدها الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/17) وتاريخ 26/2/1437هـ, المتعلق بخطة التنمية العاشرة, المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

ويصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 439/1440هـ, في جلسة سابقة بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/1440هـ, بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في مجالات عدة.