أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أهمية توطين الوظائف بالمحافظة ومتابعتها والعمل على برامج تدريب وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية الإنسان والمكان وتمكين أبناء وبنات مجتمعنا تعزيزا لإيجاد فرص عمل وخطة لإحلال الوظائف وتمكين المواطنين والمواطنات منها.
جاء ذلك لدى لقائه، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني وعددا من مسؤولي الصندوق.
وقدّم الجعويني تقريراً عن مسيرة الصندوق خلال العقدين الماضيين وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق، ومنها دعم التوظيف والتدريب والشراكات مع الأكاديميات والمعاهد والوضع الراهن في التركيز على المعيار الكمي وجانبي العرض والطلب للقوى العاملة والتوجهات الجديدة في التطوير والتحسين، بتمكين القطاع الأهلي من توفير وظائف مستدامة للسعوديين والمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة، ورفع مهارات وتنافسية القوى العاملة الوطنية، وإقامة ورش عمل لبناء الخطة للأعوام القادمة، كما اطلع محافظ جدة على إحصائيات ومؤشرات التوظيف والتدريب بمنظومة سوق العمل بمحافظة جدة للجنسين.