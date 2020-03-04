أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، بعد رصد عدد من المخالفات في المادة 11 من النظام.



وأبانت صحة مكة المكرمة أنها رصدت مخالفات عدة، منها عدم وجود جهاز الضغط في غرفتي العزل، إضافة إلى عدم وجود أماكن انتظار للحالات المشتبه بها، وعدم وجود خطوط فرز لتوجيه الحالات التنفسية لغرفة العزل، كما أن جهاز HEPA لا يعمل الفلتر به.



وبينت أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة 23، وأن الشؤون الصحية في مكة تتعامل بحزم لكل مخالف لإجراءات مكافحة العدوى، مضيفة: «بناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحها إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي تلك الملاحظات».