أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي دعم البرلمان العربي لعمل اللجنة الوزارية العربية الرباعية على مستوى وزراء الخارجية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخطة العمل التى وضعتها للتصدي لهذه التدخلات سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وأمنياً.



وأعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانته لما يقوم به النظام الإيراني من دورٍ تخريبي وتجاوزات مستمرة لتقويض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، واحتلاله الجزر الإماراتية الثلاث، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكوينه للمليشيات داخل الدول العربية ودعمها بالمال والسلاح.



وشدد رئيس البرلمان العربي على أن تجاوزات وتهديدات النظام الإيراني تستوجب موقفاً عربياً موحداً لإيقافها، مؤكداً أن البرلمان العربي يعمل حالياً على إعداد «استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي»، والتي تتضمن في أحد محاورها التصدي للتدخلات السلبية للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف أعماله العدائية التي تستهدف أمن المنطقة والعالم.