شدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على رفض البرلمان العربي لما قامت به البرازيل أخيراً من قرارات وتحركات ومنها: فتح مكتب تجاري دبلوماسي بمدينة القدس المحتلة، والزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس النواب البرازيلي لمستوطنة «بساغوت» الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في ديسمبر الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان اليوم (الثلاثاء) بمكتبه في القاهرة، سفير البرازيل لدى مصر أنطونيو باتريوتا، بناءً على طلب السفير البرازيلي.

وأوضح أنه حمّل السفير البرازيلي رسالة للمسؤولين في بلاده تتضمن طلب مراجعة موقفهم والعدول عن القرارات والزيارات المرفوضة وغير القانونية، والالتزام بالقانون الدولي وبما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، حفاظًا على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية والبرازيل والشعبين العربي والبرازيلي.