وقعت تركيا اتفاقية تعاون مشترك مع إيران، تسمح بموجبها بترجمة الكتب الدينية، وإلقاء رجال دين إيرانيين محاضرات بكليات الشريعة في تركيا، وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة اليوم (الثلاثاء).

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل الاتفاقية، عقب اجتماع رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش مع رئيس وحدة الاتصالات والثقافة الإسلامية الإيرانية أبو ذر تركمان، في العاصمة التركية أنقرة قبل أيام، التي تتألف من 18 بنداً، من بينها «ترجمة ونشر الكتب الدينية»، إضافة إلى بند آخر يشير إلى إلقاء الخبراء الإيرانيين محاضرات في كليات الشريعة في تركيا.

وحذر خبراء استراتيجيين من تغلغل إيران في الدول الإسلامية عبر الأنشطة الدينية ونشر التشيع، بغرض القيام بعمليات استخباراتية.



وكان الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد عبيدالله نشر قبل أكثر من عامين مقالاً بعنوان: «الحبل السُّري بين أردوغان وإيران» تناول خلاله تغاضي جهاز المخابرات التركي عن الأنشطة الإيرانية في البلاد.