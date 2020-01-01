صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وعند الساعة (15:45) من مساء اليوم، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية 6 من الأسرى السعوديين.

وأضاف العقيد المالكي، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

واختتم العقيد المالكي، تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.