



زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عددا من المواقع والمشاريع في الطائف الجديد، ومنها مدرسة تعليم القيادة للسيدات ومشروع المدينة الصناعية.

واطّلع على مكونات مشروع الطائف الجديد وهي سوق عكاظ، والمدينة الجامعية، وواحة التقنية، ومطار الطائف الدولي، وواحة التقنية، والضاحية السكنية.

واستمع الأمير بدر بن سلطان لشرح من مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن مكونات مدرسة تعليم القيادة للسيدات الواقعة بجامعة الطائف، التي سيتم تشغيلها خلال يناير الجاري، وتتضمن قاعات دراسية ومعامل أجهزة محاكاة ومضمارا للتدريب الميداني.

بعد ذلك زار أمير منطقة مكة بالنيابة موقع مشروع المدينة الصناعية بالطائف الجديد، واطّلع على ما تضمنته المرحلة الأولى من أعمال الشبكات، والمياه والصرف، والكهرباء والاتصالات، وتبعد المدينة الصناعية عن وسط الطائف مسافة 35 كيلومترا، فيما تقدر مساحتها بـ11 مليون متر مربع.

كما وقف على سير العمل في مشروع ‏طريق مطار الطائف الجديد، الذي بلغت نسبة إنجاز بنيته التحتية 70%.