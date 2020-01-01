رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالطائف، اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة رنية. واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها المستقبلية، فيما تداخل عدد من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا للأمير بدر بن سلطان أبرز الحاجات التنموية. واطلع أمير مكة المكرمة بالنيابة عقب الاجتماع على مجسم لمشروع المركز الحضاري والثقافي في محافظة رنية، الذي يهدف إلى العناية بالثقافة السعودية وعرض الأعمال العلمية، إضافة إلى إقامة معارض الكتب والندوات والمهرجانات السنوية، كما ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة تربة. وزار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة مشروع «مدينة الورود» السكني في محافظة الطائف، الذي يوفر أكثر من 4 آلاف فيلا سكنية. واستمع إلى شرح عن مرافق المشروع الواقع على مساحة 9 ملايين متر مربع، ويضم ممشى بطول 2 كيلومتر، وأسواقا تجارية، و32 مسجدا وجامعا، و19 مدرسة، و32 حديقة، ومدينة ترفيهية، و6 مرافق صحية.واستقبل الأمير بدر بن سلطان، عددًا من أهالي محافظات الطائف ورنية والخرمة وتربة والموية وميسان.‏وفي ختام اللقاء شارك أهالي المحافظات الشرقية طعام العشاء.