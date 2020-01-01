استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس (الثلاثاء) في مكتبه بالرياض سفير سيرلانكا لدى المملكة.وجرى خلال الاستقبال الاطلاع على الترتيبات ذات العلاقة بشؤون حجاج سيرلانكا لهذا العام 1441هـ.وأشاد سفير سيرلانكا بالتسهيلات التي قدمتها المملكة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.