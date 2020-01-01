استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، في مدينة خميس مشيط، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح.وقد التقى الشيخ الصباح أثناء زيارته منسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات (إعادة الأمل)، ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.وأولم الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز مأدبة غداء بهذه المناسبة، بعدها التقطت الصور التذكارية وغادر الشيخ الصباح مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.