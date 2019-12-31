تروي النقوش الأثرية المدونة بخط المسند الجنوبي المنتشرة على سفوح جبال طويق قصة قرية الفاو التاريخية التي كانت العاصمة الأولى لمملكة كندة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى أوائل القرن الرابع الميلادي.تقع الفاو جنوب غرب الرياض وتبعد عنها 700 كيلو متر، وتتقاطع مع وادي الدواسر وسلسلة ‏جبال طويق، ويجسد نسيجها العمراني المثال الحي للمدن العربية قبل الإسلام، وبلا مبالغة يمكن القول إن الفاو قرية أقيمت على آثار وبقايا حضارة، ما دفع أكثر من 5 مستكشفين لزيارتها والتنقيب عن آثارها التي لا يزال الكثير منها تحت الرمال يجري التنقيب عنها وتأهيل المنطقة سياحياً. وتتميز بموقعها على الطريق التجاري القديم ‏المعروف بطريق نجران – الجرهاء، وعرفت كمركزٍ تجاري مهم وملتقى للقوافل التجارية. وأشارت دارة الملك عبدالعزيز إلى أن النقوش والكتابات أظهرت أن الفاو نمت بشكل تدريجي من منطقة عبور للقوافل التجارية إلى نقطة أو محطة تجارية مهمة، وأصبحت مركزا اقتصاديا، ودينيا، وثقافيا.زارها 5 مستكشفينعرفت كمركزٍ تجاري مهمتجسد المدن العربية قبل الإسلام