يدشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من المشاريع التنموية في محافظة النبهانية ومركز أبانات.وأوضح محافظ النبهانية طارق اليحيى أن المشاريع التنموية التي سيتم تدشينها تشمل قطاعات التعليم والمياه والشؤون الإسلامية والصحة وجمعية الإسكان الأهلية وشركة الاتصالات السعودية، مشيرا إلى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة لتعزيز العمل التنموي والاجتماعي وتبادل الخبرات بين القطاعات الخدمية والاجتماعية بالمنطقة. من جهة ثانية، طالب أمير منطقة القصيم بتنمية المبادرات والملتقيات المحفزة للإبداع والابتكار والاستفادة من استخدام التقنية لاستدامة النشاط الزراعي وتنميته، ومن الخبرات العلمية المتخصصة، مشيدا بمخرجات منتدى القصيم الثاني للإبداع والابتكار التي تضمنت العديد من المبادرات الزراعية والأفكار بمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات التعاونية وأصحاب المزارع النموذجية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة مركز القصيم للإبداع والابتكار الدكتور عبدالله العبداللطيف، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة. وتسلم أمير القصيم خلال اللقاء التقرير الختامي لأعمال منتدى القصيم الثاني للإبداع والابتكار، الذي أقيم تحت شعار «الزراعة الذكية إبداع وأمن غذائي».