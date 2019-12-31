وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عقود تنفيذ عدد من المشاريع البلدية والخدمية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 32 مليون ريال.وأوضح الدكتور الحميدي، أن العقود تضمنت مشاريع لإعداد دراسات وتصميمات محاور تحسين المشهد الحضري بأبها، صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأبها، إعادة تأهيل وصيانة وفتح الطرق والشوارع ببلديات بللسمر وقنا والحازمي، إنشاء جدران استنادية وحمايات للطرق ببلدية قنا، تسمية الشوارع والأحياء وترقيم الأملاك.وشدد على أهمية مطابقة كافة المشاريع للجودة وإنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل منها دون تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع. من جهة ثانية، أزالت بلدية مربة الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، تعديات بأحد المخططات على طريق الفطيحة بمساحة بلغت مليون م2. وأكد رئيس بلدية مربة الفرعية حسن الشهراني، تبتير المواقع ورفعها مساحيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحدثين الذين لا يملكون أي مستمسكات أو صكوك أو مستندات قانونية.