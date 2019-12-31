كشف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي تنفيذ 77% من قرارات المجلس البالغ عددها 54 قراراً، مشيراً إلى أن نسبة القرارات التي تحت الإجراء والتنفيذ بلغ 16%، فيما لم تتجاوز القرارات غير المنفذة 7%.جاء ذلك إثر ترؤسه جلسة المجلس البلدي بتبوك والتي تناولت التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2019، واستعرض زيارات المجلس لمشاريع أمانة مدينة تبوك، إذ بلغت 5 زيارات إضافة إلى استقبال المجلس عدداً من الشكاوى والاقتراحات التي تخص الخدمات من قبل المواطنين والتي بلغت 151 طلباً.