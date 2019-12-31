كشف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي تنفيذ 77% من قرارات المجلس البالغ عددها 54 قراراً، مشيراً إلى أن نسبة القرارات التي تحت الإجراء والتنفيذ بلغ 16%، فيما لم تتجاوز القرارات غير المنفذة 7%.
جاء ذلك إثر ترؤسه جلسة المجلس البلدي بتبوك والتي تناولت التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2019، واستعرض زيارات المجلس لمشاريع أمانة مدينة تبوك، إذ بلغت 5 زيارات إضافة إلى استقبال المجلس عدداً من الشكاوى والاقتراحات التي تخص الخدمات من قبل المواطنين والتي بلغت 151 طلباً.
جاء ذلك إثر ترؤسه جلسة المجلس البلدي بتبوك والتي تناولت التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2019، واستعرض زيارات المجلس لمشاريع أمانة مدينة تبوك، إذ بلغت 5 زيارات إضافة إلى استقبال المجلس عدداً من الشكاوى والاقتراحات التي تخص الخدمات من قبل المواطنين والتي بلغت 151 طلباً.