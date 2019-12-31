ينطلق مهرجان «ربيع بريدة 41» الجمعة القادم بأكثر من 80 فعالية ترويحية وترفيهية ورياضية وثقافية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك في منتزه القصيم الوطني. وأوضح أمين منطقة القصيم المشرف العام على المهرجان المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن المهرجان هذا العام يستهدف من خلال فعالياته وبرامجه إحداث تغيير نوعي وشامل، كونه يدرك حجم المنافسة الكبيرة بين المهرجانات الموسمية على مستوى المناطق، مشيرا إلى أن المهرجان يضم عروض الصقور السعودية والطيران الاستعراضي، ومربط الخيول العربية الأصيلة، وإظهار أساليب الحياة القديمة، إضافة إلى الركن الحجازي الذي يعرض على الزوار مظاهر وأنماط الحياة الاجتماعية لسكان الحجاز.