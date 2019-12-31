أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن أعمال ومهمات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساهمت في تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع الرؤية الطموحة 2030، التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعين حديثا بالمنطقة سليمان المالكي.