بحث أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة التفوق العلمي والتميز الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تقريرا مفصلا عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والتميز والإبداع والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني والخدمة المجتمعية.وأكد الأمير فهد بن سلطان أن الجائزة حققت نجاحات كبيرة بمساهمة من الشباب والشابات بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس أعضاء اللجنة العليا للجائزة.