وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية وعددا من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف، بأهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.جاء ذلك، خلال اجتماع الأمير بدر بن سلطان في مكتبه أمس (الأحد) في الطائف، بمديري القطاعات وعدد من أعضاء المجلس المحلي.واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للمدة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا للأمير بدر أبرز الاحتياجات التنموية.كما ترأس اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان. فيما استقبل أمير مكة بالنيابة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني، واستمع إلى شرح عن مشروعات جامعة الطائف، ومن بينها آخر ما وصلت إليه الأعمال القائمة في مشروع المدينة الجامعية الجديدة في سيسد، وغيرها من المشروعات في الحرم الجامعي بالحوية، والكليات الجامعية في الفروع. واطلع على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ومنها إطلاق بوابة العمل التطوعي، وتأسيس العديد من الفرق التطوعية المتخصصة ضمن أعمالها للإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، كما اطّلع على أعمال أكاديمية الشعر العربي.من جهة أخرى، تفقد الأمير بدر بن سلطان، أمس، الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف، جوّاً، واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة. عقب ذلك وقف ميدانيا على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع على ما تمتلكه من ميزات نسبية.كما زار الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري في منزله بالطائف.