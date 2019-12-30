شدد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بأهمية سرعة إنجاز المشاريع وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها، بما يسهم في سهولة تنقل سكان جدة وزوارها وتخفيف الزحام المروري في الطرق.جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الأحد)، مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس خالد العتيبي. إذ اطلع على آخر المستجدات للمشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة، من ضمنها مشروع الطريق الدائري الثاني بجميع مراحله، ومشروع تحسين تقاطع حي قويزة من نهاية طريق (جدة - الليث) عند دوار المستقبل باتجاه الشرق، إضافة إلى مشروع استكمال تقاطع الحمدانية.