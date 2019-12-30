يتوقف العابر بين أروقة حي السلامة (شمال جدة) أمام العديد من السلبيات، التي خدشت الصورة الزاهية له، أبرزها تكدس النفايات ومخلفات البناء في أجزاء منه، وتظهر المشكلة بجلاء في ساحة متاخمة لشارع الأمير سلطان من جهة الشرق، وتجاوز مركزا تجاريا ضخما، ناشرة التلوث البصري والبيئي في الموقع، ما أثار استياء السكان والزوار، الذين تساءلوا عن دور الجهات المختصة، وفي مقدمتها أمانة جدة، في الارتقاء بالإصحاح البيئي في المكان، وإزالة الملوثات كافة منه، خصوصا أنه يعتبر من المواقع الراقية ويحتضن كثيرا من المرافق الحيوية التجارية والتعليمية والطبية.واعتبر السكان الموقع الملوث بؤرة نشاز وسط صورة زاهية، مطالبين أمانة جدة بالتدخل سريعا والعمل على إزالة تلك الندوب والمخلفات ليظل المكان أنيقا وراقيا كما خطط له أن يكون.