أوقفت النيابة العامة في منطقة الباحة، معلماً لمدة 40 يوماً، وباشرت التحقيق معه، إثر الاستهانة بالثوابت؛ من خلال شطبه عبارة «استعينوا بالله»، والاستعاضة عن لفظ الجلالة بالشيطان، فيما تمت مخاطبة وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات تمكينه من التدريس، في ظل ارتكابه عددا من السوابق.وكشف مصدر تربوي أن للمعلم 10 قضايا أخلاقية، ومخدرات، إضافة إلى تدخينه داخل المدرسة وأثناء الدوام الرسمي، وتشغيل أغانٍ في الإذاعة المدرسية أثناء وقت الامتحان.ورجّح مصدر طبي معاناة المعلم من «الهلوسة»، وعدم الاتزان النفسي والاجتماعي، مؤكداً أنه سبقت مراجعته مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي.فيما أوضح المتحدث باسم تعليم منطقة الباحة محمد هضبان لـ«عكاظ» أنه تم سحب أوراق الأسئلة الموزعة من قِبَل المعلم فورا، ومارَسَ المشرف التربوي الزائر وقائد المدرسة دورهما في سحب العدد الموزع من أوراق الأسئلة، وتسجيل محضر مفصّل عن الممارسة في حينها، واستيفاء التعامل مع الحادثة وفق مقتضيات الموقف، مضيفاً أن لجنة مختصة زارت المدرسة وقامت بإعداد محضر متكامل، وأوصت اللجنة بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من الدخول للمدرسة، وحُرر محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.