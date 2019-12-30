تبخرت وعود الشؤون الصحية بمنطقة جازان بإصحاح أوضاع ٤ مستشفيات متعثرة في الهواء حتى باتت كما يقول الأهالي وعودا لا تصدق لديهم.وأضافوا أن هناك مشاريع متعثرة وأخرى متوقفة برغم تعهدات صحة جازان بإنهاء بعضها في مواعيدها المحددة، في مقدمتها مشروع مستشفى جازان التخصصي (كلفته 720 مليون ريال)، والحال نفسه في مستشفى النساء والولادة، إذ أقصي المقاول ودخل في عامه السابع دون إنجاز بعدما خصصت له 270 مليون ريال، والمستشفى المحترق الذي لا توجد له بوادر في إنجازه وتشغيله على الأمد القريب، أما مستشفى العارضة فقد بات معضلة صحة جازان، كما يذكر الأهالي بالقول: بداية العمل فيه قبل نحو 8 سنوات بسعة 50 سريرا وعقد إجمالي بلغت تكلفته 31 مليون ريال ولم يكتمل حتى اللحظة.وفي استعراض أمر إعادة تأهيل مستشفى جازان المحترق بعدما بدأ العمل في تأهيل البرج الطبي وتم تسليم الموقع رسمياً للشركة المنفذة التي بدأت تنفيذ الأعمال التمهيدية قبل عامين بقيمة عقد 146 مليون ريال وعقد الإشراف 7 ملايين ريال وتستمر أعمال البناء 12 شهراً.ويسأل عبدالله النجمي عن أسباب فشل اكتمال المشاريع الصحية في المنطقة في موعدها المحدد، «هناك مشاريع اعتمدت على الورق منذ سنوات عدة ولم تنجز حتى الآن».المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج قال: إن تلك المشاريع تشرف عليها وزارة الصحة بالرياض.