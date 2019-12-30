أكد مسؤول في أمانة جدة لـ«عكاظ» أن المرحلة الثانية التي بدأت أخيرا لتطوير حيي غليل وبترومين العشوائيين جنوب جدة ستشهد إزالة 200 عقار من إجمالي 720 عقارا منزوعة الملكية.وفيما أزالت الأمانة 83 عقارا من المباني التي تتعارض مع مشروع التطوير في المرحلة الأولى، أوضح المسؤول أن مساحة العقارات المزالة تقدر بنحو 200 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية مقدارها 4000 ريال للمتر المربع، لافتا إلى الانتهاء من تعويض ملاكها.وبين أن المشروع المرتقب يشمل تنفيذ 8 شوارع رئيسية من شأنها تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل. وكان أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وجه بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها.