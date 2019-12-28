أتلفت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 1.5 طن مواد غذائية فاسدة، خلال حملة مشتركة نُفذت على السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، انه تم إتلاف المواد الغذائية «مجهولة المصدر» وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين والحفظ، لافتاً إلى مصادرة (طن) من الخضروات والفواكه وبعض المواد الغذائية السليمة وتسليمها لجمعية حفظ النعمة الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.من جهة ثانية، نفذت أمانة الطائف؛ ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية حملتها التفتيشية على المرافق التجارية، ضمن برنامج مكثف يهدف إلى ضبط المخالفات والتجاوزات للأنظمة والتعليمات، وتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالمستهلك.وجرى خلال الحملة إقفال بعض النشاطات المخالفة للتعليمات والاشتراطات البلدية (4 مرافق تجارية) لحين تصحيح أوضاعها، كما ضبطت الفرق الرقابية خلال الجولة مخالفات صحية متنوعة بمرافق تقديم الأطعمة، منها ضبط لحوم يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة بمواقع الاعداد للأطعمة، وعرض وحفظ اللحوم والأغذية بطريقة غير صحية، وعدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.