انتهى القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان أمس، من توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض لصالح أسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم.ووفقا لرئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري فإن هذه الدفعة تشمل 52 أسرة من مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة اتضح من خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة، وتم الصرف بواقع 3 آلاف ريال لكل أسرة بقيمة إجمالية 156 ألف ريال.