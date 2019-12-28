رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أمس، احتفال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطالباتها الخريجات الحاصلات على درجة الماجستير والدبلوم العالي والحاصلات على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1439/‏ 1440هـ، وذلك بمركز الندوات والمؤتمرات بالجامعة.وبلغ عدد الخريجات في مرحلة الماجستير 121 خريجة، وفي مرحلتي البكالوريوس والدبلوم تخرجت 613 طالبة، أما في مرحلة الدبلوم العالي فقد بلغ عدد الخريجات 22 طالبة، بإجمالي 756 طالبة.واستهل الحفل بمسيرة القيادات ومسيرة الخريجات، ثم ألقت الأميرة نورة بنت محمد كلمة قالت فيها: «بناتي الخريجات بكن اجتمعنا وبكن فرحنا بهذه الليلة الجميلة، ليلة الإبداع في المحتوى والجمع المميز، كلنا فخورون بجامعة الأميرة نورة التي تعد صرحاً شاهداً على نجاح المرأة السعودية في المجالات الاجتماعية والأكاديمية».ووجهت رسالة للخريجات أكدت فيها أن كل واحدة منهن لبنة في بناء المجتمع لتكتمل الصورة ويكتمل البناء، والوطن ينتظر منهن الكثير.عقب ذلك ألقت مديرة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى كلمة أشارت من خلالها إلى أنه قبل نحو 3 أشهر تحلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهويتها الجديدة لتثبت رسالة وطنية واعدة من خلال خريجاتها المتميزات، واليوم كلنا فخر ونحن نقدم للمجتمع هذه اللآلئ من بنات الوطن.