أُطلق عليها عروس الجبل، ومن أجمل أسمائها البهيّة، نظراً لروعتها وجمالها الطبيعي. تعتبر مدينة أبها، التي تقع في القسم الجنوبي الغربي من المملكة، من أهم مدن المملكة. وتقع مدينة أبها في جبال الحجاز، إذ تتوسط كلا من محافظة خميس مشيط، والنماص، ومحايل. ولذلك تعتبر هذه المدينة من المصايف المهمّة في المملكة، ومدينة سياحيّة بامتياز، نظراً لمناخها المعتدل بسبب علوها عن سطح البحر.تبلغ مساحة مدينة أبها 5000 هكتار تقريباً، وهي مرتفعة عن سطح البحر بنحو 2200 متر تقريبا. ومدينة أبها تكثر فيها الأمطار، فتكاد تكون شبه يوميّة في فصل الربيع. أما في فصل الخريف والشتاء فهي تشتهر بثلوجها، لذلك يشتهر مناخها بالبرودة.