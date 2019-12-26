بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك جيغمي، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.من جهة ثانية، بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو. وعبر الأمير محمد بن سلمان عن تنديده واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مقدما أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس كابوري ولشعب بوركينا فاسو الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.