وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي؛ لإنجاز كافة الطلبات المرفوعة على نظام «سفير 2»، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم. وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في «سفير 2»؛ بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه، وشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها لتقييم كفاءة الخدمات تقنياً وفنياً في سفير2، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.وأضافت أن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت عدة وسائل للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام «سفير 2»، ومن ذلك تخصيص إيميل، وتأسيس مكتب لاستقبال طلبات المبتعثين في مقر الوزارة بحي المعذر في مدينة الرياض، إلى جانب التفاعل على مدار الساعة في حساب وكالة الابتعاث في شبكة «تويتر» للإجابة عن أي استفسارات أو طلبات من المبتعثين.وأشارت إلى أن التطبيق الأولي للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافاً في تجربة المستخدم بين نظامي «سفير1» و«سفير2» في رفع الطلبات، كما أن معظم الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي يتم رفضها إلكترونياً، مؤكدة أتمتة 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66% من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل. من جانبه، أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري العمل على حل الإشكالات التي أعاقت أداء «سفير2» الخاص بالمبتعثين، خلال الأيام القادمة. وعزا السبب في الإشكالات التقنية إلى أن تحويل 77 ألف مستفيد من نظام لآخر يتطلب وقتا، مبينا أن الوزارة ستصدر لاحقا بيانا توضيحيا بهذا الشأن. وكان عدد من المبتعثين شكوا من بطء وعدم تجاوب ظهر أخيرا على برنامج «سفير 2»، ما عطل معاملاتهم سواء في تحديث بياناتهم، أو تذاكر السفر، أو اعتماد متطلبات الدراسة، أو صرف المكافآت. وأكد بعضهم لـ«عكاظ»، تحفظوا على ذكر أسمائهم، أن استمرار الإشكالات تهدد استمراريتهم في الدراسة، واصفين التجاوب من الجهات المختصة في التعليم بالبطيء، وقال: أحد المبتعثين في ماليزيا، «إن الإشكالية منذ 45 يوما تقريبا، وأخشى على مستقبلي الأكاديمي، خصوصا أن الأمر امتد إلى رفع الطلبات، إذ تأتي عبارة تم الحل، وليست هناك عملية تقييم أو إرسال يمكن أن يتبعها الطالب لحسم العطل، إذ إنه يتم غلق أي طلب بهذا الشأن».ووصف زميل له بأن وكالة الابتعاث غير متجاوبة سريعا لحل المشكلة، وكذلك مقدم الخدمة، داعيا إلى المبادرة في الحلول السريعة حتى لا يتضرر الآلاف من المبتعثين.أتمتة 58 خدمة في النظام بما يعادل 66% من الخدماتالتطبيق الأولي أظهر اختلافاً في تجربة المستخدم