وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، بتأسيس مكتبين له في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن الأمير بدر بن سلطان، سيباشر أعماله في مكتب الطائف الأحد القادم، لافتاً إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهاً في مكتبي الأمير بدر بن سلطان في مكة المكرمة وجدة، إذ يبدأ برنامجه صباحاً باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة، ثم عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.وأشار الدوسري إلى أن الأمير بدر بن سلطان سيرأس اجتماعات مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية، وسيتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية، ما سيسهم تواجده في محافظة الطائف في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كما سيكون برنامج العمل للأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة، الذي سيحقق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبيه في العاصمة المقدسة وجدة، اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة.