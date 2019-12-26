شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الأربعاء) توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية «أصدقاء»، وجامعة جدة وغرفة مكة، لتوفير قاعات المحاضرات والندوات لعقد الفعاليات والبرامج التي تنظمها الجمعية، إلى جانب منح مقاعد مجانية للاعبين القدامى وأسرهم في عدد من البرامج التدريبية.وتسعى جامعة جدة من خلال مذكرة التفاهم إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية وخدمة المجتمع، وذلك من خلال بناء شراكات إستراتيجية فاعلة ترسخ مبادئ وقيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي.وكان الأمير بدر بن سلطان استقبل ماجد عبدالله الذي قدم شرحاً عن أهداف الجمعية والبرامج التي تقدمها للاعبي كرة القدم القدامى.