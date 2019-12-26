نظمت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، دورة تدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس بعنوان «المعامل الافتراضية للتدريب العملي في الأمن السيبراني»، بهدف تزويد أعضاء هيئة التدريس المختصين في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات بالأدوات والمهارات اللازمة لبناء معمل افتراضي للتدريب العملي في الأمن السيبراني يمكن من خلاله محاكاة الهجمات السيبرانية وطرق مواجهتها، وذلك في مدينة الرياض لمدة 5 أيام.وبلغ عدد المشاركين في الدورة 30 شخصا من أعضاء هيئة التدريس في 30 جامعة سعودية، في حين تأتي الدورة ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز التعاون والتكامل مع الجامعات السعودية لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني. وأطلقت الأكاديمية عددا من المبادرات لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للمملكة، فيما تستهدف تدريب 20 ألفا من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه قبل نهاية 2022.