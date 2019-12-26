أمهلت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، 3 مديرين قطريين في شركة مملوكة لقنوات «بي إن سبورت» القطرية، حتى الأربعاء 18/‏6/‏1441، لحضور الجلسة البديلة لمحاكمتهم، أو الحكم غيابيا في حالة عدم الحضور، وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله. وأعلنت المحكمة أنها عقدت جلسة في 19/‏4/‏1441، للنظر في الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة ورفقائه المملوكة لقنوات «بي إن سبورت» القطرية بالسجل التجاري رقم/ 1010441740 وتاريخ 2/‏5/‏1437هـ بمديريها المذكورين في لائحة الدعوى العامة؛ وهم يوسف محمد حسن العبيدلي، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم 28063402773، وطارق درويش علي زينل، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم 27963402717، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم 28263400066. وبينت المحكمة أن المتهمين تغيبوا عن الجلسة المذكورة، ولم تتمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، ليتم تحديد موعد بديل، معربة عن أملها في حضور المدعى عليهم إلى المحكمة في الموعد المحدد.