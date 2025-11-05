مجلس الصحة المهنية لـ«عكاظ»: فحص طبي لحواس المرشحين للوظائف

كشف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لـ«عكاظ»، تفاصيل فحوصات اللياقة المهنية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمطبقة على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وذلك وفقًا للائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية وبحسب ما كشفه المجلس لـ«عكاظ»، تشتمل إجراءات فحوص اللياقة المهنية على فحص طبي قبل التعيين لجميع المرشحين للوظائف، ويشمل استبيان اللياقة المهنية، مراجعة التاريخ الطبي، إجراء الفحوصات الأساسية مثل العلامات الحيوية والفحص العام وفحص الحواس. كما تشتمل اللائحة على الفحوص الدورية أثناء الخدمة، ويتم تنفيذها على فترات منتظمة وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى المخاطر المهنية في بيئة العمل بهدف الكشف المبكر عن أي مؤشرات صحية قد تؤثر على الأداء الوظيفي و تتضمن اللائحة إجراء فحص استثنائي عند الحاجة، مثل الحالات التي تتطلب تقييمًا صحيًا جديدًا، منها تغيّر في بيئة العمل، أو استخدام أجهزة جديدة، أو بعد إصابة مهنية، أو بعد إجازة مرضية طويلة، أو عند تغيير المهنة أو المسمى الوظيفي.

وتلزم اللائحة جميع العاملين — بغضّ النظر عن نوع العلاقة التعاقدية سواء دوام كامل، مؤقت، موسمي، أو عن بُعد — بإجراء فحص اللياقة المهنية قبل التوظيف أو أثناء الخدمة، مع التأكيد على أن طبيعة الفحوص تتحدد وفقًا لطبيعة المهنة ودرجة المخاطر المهنية المرتبطة بها، وذلك بناءً على تقييم الطبيب المختص في الطب المهني.

وفي إطار التحوّل الرقمي، كشفت لائحة فحوص اللياقة المهنية عن إنشاء سجل صحي مهني إلكتروني وقاعدة بيانات وطنية تشمل نتائج الفحوصات وتاريخ الحالة الصحية للعاملين، بحيث يتم ربطها إلكترونيًا بما يسهّل اعتماد الفحوص ومتابعة الحالة الصحية للموظفين بدقة أعلى وسرعة أكبر.