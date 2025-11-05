تأكيداً للدور الذي تقوم به المملكة في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وثقلها الإستراتيجي بين دول العالم في مجال الطيران المدني وصناعة النقل الجوي، انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في مجلس المنظمة المهندس محمد سامي حبيب رئيساً للجنة التعاون الفني ودعم التنفيذ (TCC) لمدة عام، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المنظمة في دورته الـ 236 في مونتريال بكندا.

ويعكس هذا الاختيار ثقة المجلس بدور المملكة في دعم بناء قدرات الدول الأعضاء لرفع مستوى الامتثال في تنفيذ القواعد القياسية الدولية للطيران المدني بما يضمن سلامة وأمن واستدامة القطاع، كما يعكس الثقة العالمية بالكفاءات والكوادر السعودية.

يذكر، أن مجلس الإيكاو يُعد الجهاز التنفيذي الدائم للمنظمة، ويضم 36 دولة منتخبة لثلاث سنوات، ويقوم بوضع السياسات العامة والميزانية ويتخذ القرارات بين دورات الجمعية العمومية.