انطلاق أعمال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 غداً الأربعاء

تنظم هيئة الحكومة الرقمية ملتقى الحكومة الرقمية 2025 بنسخته الرابعة خلال يومي 5-6 من نوفمبر الجاري في الرياض، تحت شعار «مستقبلنا الآن»، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ونخبة من القادة والخبراء في مجال التحول الرقمي من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التحول الرقمي المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

‍وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن الملتقى يأتي امتدادًا لمسيرة وطنية حافلة بالإنجازات الرقمية، مشيرًا إلى أن اتساع نطاق المشاركة يعكس نمو المبادرات الحكومية الرقمية وتنامي الشراكات بين الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين.

وبين أن الملتقى يشكّل فرصة لاستشراف مستقبل الحكومة الرقمية في المملكة وتعزيز ريادتها في المؤشرات الدولية، من خلال عرض أفضل الممارسات الوطنية والدولية التي تُحدث أثرًا ملموسًا على جودة الخدمات وحياة الإنسان.

‍ويشهد الملتقى جلسات حوارية تجمع أصحاب السمو والمعالي، إلى جانب ورش عمل متخصصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية، وتكريم الجهات الحاصلة على اعتماد البنية المؤسسية الوطنية، والمتأهلين لمسرّعة تحدي الابتكار، فضلًا عن إعلان نتائج قياس التحول الرقمي ومؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي.

‍ويتضمن كذلك معرض «السعودية الرقمية» بمشاركة أكثر من (40) جهة من القطاعين العام والخاص، لاستعراض أبرز مبادراتها في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة، وسيشهد توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات إستراتيجية، إلى جانب استعراض قصص نجاح وطنية أسهمت في تطوير الخدمات الرقمية.