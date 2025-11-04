يُعد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي أحد أبرز أسباب دخول الرضع إلى المستشفيات حول العالم، حيث تشهد المستشفيات خلال موسم انتشار الفيروس ضغطاً كبيراً نتيجة الحالات التي تعاني من صعوبات في التنفس، ما يجعل العائلات في حالة من القلق الشديد. وفي ألمانيا، ومن خلال زيادة الوعي والوقاية والتدخل المبكر، تم تحقيق نتائج مميزة تمثلت في انخفاض نسبته 80% في حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب الفيروس مقارنة بالموسم السابق، ما يوضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الوعي مع الوقاية المبكرة.

وفي المملكة العربية السعودية، تزداد حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات خلال موسم البرد بسبب العدوى بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، إذ يوضح الأستاذ المساعد واستشاري حديثي الولادة في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور علي حسين المدير، أن الوقاية تبدأ من المنزل، من خلال الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية والحرص على تهوية الأماكن المغلقة. كما يشير إلى أن التزام الأسر بهذه الخطوات البسيطة يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال العدوى.

من جانبه، يؤكد المدير العام للقاحات في دول الخليج لدى شركة سانوفي بابتيست دي كلارنس، أن الشركة ترى نفسها شريكاً في جهود الصحة العامة، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية لتعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي. ومن خلال تمكين العائلات بالمعرفة وإتاحة وسائل الحماية، تسعى سانوفي إلى المساعدة في ضمان بداية صحية وحياة آمنة لكل الأطفال.