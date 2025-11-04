جاء تنفيذ المديرية العامة للدفاع المدني، أمس، تجربة صافرات الإنذار الثابتة في جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ورفع جاهزية السكان للاستجابة للتنبيهات الرسمية عند حدوث الحالات الطارئة، والتأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وقدرتها على تنبيه السكان.

وتتضمن التجربة، التي نفذت أمس، اختبارات في جميع مناطق المملكة على المنصة الوطنية للإنذار المبكر، وذلك عبر خدمة البث الخلوي بإرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة إلى الهواتف المتنقلة، بالتزامن مع تشغيل صافرات الإنذار في المناطق المستهدفة، وذلك بهدف التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في بث التحذيرات الصوتية عند الحالات الطارئة، واستمراراً لأعمال الدفاع المدني في تطوير ورفع جاهزية أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، بما يضمن سرعة إيصال التنبيهات للسكان في مختلف المناطق، ورفع مستوى السلامة العامة والوقاية من المخاطر.