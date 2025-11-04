امتداداً لدوره الريادي بصفته مؤسسة وطنية تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ومعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)؛ وتأكيداً لمكانة الخبراء السعوديين، وأفضل الممارسات الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، في دعم الجهود العالمية نحو الاستدامة والتحوّل الأخضر، يشارك المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، الذي يُعقد في مدينة بيلم بجمهورية البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025م. ويأتي حضور المنتدى الذي يركز في مشاركته هذا العام على طرح مبدأ «الكفاية أولاً قبل الكفاءة» في السياسات المناخية، وهو مبدأ يدعو إلى تقليل الطلب على الموارد من المنبع قبل التركيز على تحسين الكفاءة، بما يعزز العدالة المناخية ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأوضح الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في فكر البناء المستدام، قائلاً: «الكفاية لا تعني الحد من التنمية، بل تعني تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية، وقدرة الكوكب على توفير الموارد، بما يضمن العدالة الاجتماعية وحماية البيئة في آن واحد». وبيّن الفضل، أن المنتدى يسعى خلال مشاركته إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير مؤشرات وسياسات الكفاية، بالتنسيق مع الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة العالمية السامية للأمم المتحدة.