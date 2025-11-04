حدد الحساب الرسمي لبرنامج الأراضي البيضاء، 4 حالات توقف سداد الرسوم المالية للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في مناطق ومحافظات السعودية.

وبين الحساب، أن تطبيق الرسوم المالية يتوقف عند التحقق من إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم، وانتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة السابعة من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف المكلف فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. والحالة الرابعة وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم على ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.