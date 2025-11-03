الصين تمدد إعفاء السعوديين من التأشيرة حتى نهاية 2026

في خطوة تعزز التعاون السياحي والاقتصادي بين الرياض وبكين، أعلنت الحكومة الصينية تمديد سياسة الإعفاء من التأشيرة من جانب واحد للمملكة العربية السعودية، لتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، ضمن قائمة تضم 45 دولة حول العالم.

تسهيلات جديدة للسعوديين

وبموجب القرار، يُسمح لحاملي جوازات السفر العادية من السعوديين بدخول الأراضي الصينية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، لأغراض السياحة، والتجارة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، أو العبور، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يوماً في كل زيارة.

ويأتي هذا التمديد استمراراً للسياسة التي أطلقتها بكين خلال العام الجاري لتشجيع تبادل الأفراد وتنشيط الحركة السياحية والاستثمارية، في وقت تشهد العلاقات السعودية – الصينية تطوراً متسارعاً على المستويات الاقتصادية والثقافية.

ملاحظات للمسافرين

وأكدت السلطات الصينية أن الإعفاء يقتصر على من تستوفي زيارتهم شروط الدخول المحددة، وأن من تتجاوز إقامته المدة المسموح بها أو لا تنطبق عليه الشروط يجب أن يحصل على تأشيرة مسبقة قبل السفر.