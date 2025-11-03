التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» دارين تانغ، خلال زيارته لمقر المنظمة في جنيف.

واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما في مجالات التشريعات المتخصصة.

وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم، بهدف التعاون لنشر الأحكام القضائية في مجال الملكية الفكرية، بما يسهم في تبادل المعرفة وتطوير الممارسات القضائية على المستويين المحلي والدولي.