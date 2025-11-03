استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه بالإمارة، وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة إصلاح ذات البين وليد بن سلطان الصنعاوي، وأشقاء القتيل عبدالله بن محمد المالكي، عقب تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة أمير منطقة جازان.

ونوه أمير جازان بموقف ورثة القتيل وتنازلهم عن القصاص من الجاني لوجه الله تعالى، مثنياً على جهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة.

فيما عبر إخوة القتيل عن شكرهم وتقديرهم وجميع أفراد أسرتهم لأمير المنطقة لاستقبالهم، وللمساعي الطيبة التي يبذلها في سبيل إصلاح ذات البين ودرء مخاطر الخلاف والشقاق بين أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الألفة بين الجميع.

حضر الاستقبال شيخ شمل قبائل آل خالد فرحان بن حسين الكبيشي، وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين.